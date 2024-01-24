80 nerenin plakası? 80 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:59

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:59

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 80 nerenin plakası? 80 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

80 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

80 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Osmaniye olacaktır. 1933 tarihinde Adana ilinin bir ilçesi olan Osmaniye’nin bu durumu 1996 senesine kadar sürmüş ve bu tarihte alınan bir kararla vilayet statüsünü kazanmıştır.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

80 AC 001 - 80 AF 999

80 AN 001 - 80 AT 999

80 EA 001 - 80 EZ 999

80 FA 001 - 80 FZ 999

80 M 0001 - 80 M 5000

80 T 0001 - 80 T 5000

Düziçi İlçesi Plaka Kodları:

80 AU 001 - 80 AV 999

80 DA 001 - 80 DZ 999

80 M 6000 - 80 M 6999

Toprakkale İlçesi Plaka Kodları:

80 M 8500 - 80 M 8999

Bahçe İlçesi Plaka Kodları:

80 BA 001 - 80 BZ 999

80 M 5500 - 80 M 5999

80 M 8000 - 80 M 8499

Kadirli İlçesi Plaka Kodları:

80 AH 001 - 80 AL 999

80 AY 001 - 80 AZ 999

80 KA 001 - 80 KZ 999

80 M 7000 - 80 M 7999

Sumbas İlçesi Plaka Kodları:

80 M 9000 - 80 M 9499