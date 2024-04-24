80 yaşındaki erkekten 6 gündür haber alınamıyordu: Evde uyuduğu ortaya çıktı

Elazığ’da komşularının haber alamadığı Cevdet Çiftçi, ekipleri harekete geçirdi. Gelen ihbarda 6 gündür kendisine ulaşılmadığı bilgisi üzerine adrese gelen ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı şahıs, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla eve girmesinin ardından uyurken bulundu.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:19
80 yaşındaki erkekten 6 gündür haber alınamıyordu: Evde uyuduğu ortaya çıktı
Abone Ol google-news

İlginç olay, merkez Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı Çelikler Apartmanın 4. katındaki evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Çiftçi’den haber alamayan bir komşusu, 6 gündür ulaşamadıkları bilgisini 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çiftçi’nin komşuları olay yerine gelen ekiplere, yaşlı adama ulaşamadıklarını söyledi.

Daha sonra ekipler, dakikalarca Çiftçi’nin evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Çiftçi, kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki evinin balkonundan içeri girdi. 

Eve giren ekipler, Çiftçi’yi uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan Çiftçi, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Çiftçi’nin, iyi olduğu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.


Elazığ haberleri erkek haberleri kayıp haberleri

İlgili Haberler

Haber alınamıyordu: Erkek hemşire evinde ölü bulundu

Haber alınamıyordu: Erkek hemşire evinde ölü bulundu
Haber alınamıyordu… Yaşlı çiftin cesetleri bulundu

Haber alınamıyordu… Yaşlı çiftin cesetleri bulundu
1 haftadır haber alınamıyordu... Cansız bedeni bulundu!

1 haftadır haber alınamıyordu... Cansız bedeni bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!

Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
Son Dakika... Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İskelet parçaları bulundu!

Son Dakika... Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İskelet parçaları bulundu!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Genel başkan olarak ilk kez... Özgür Özel'den TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'nda 'hasbelkader' ifadelerine tepki

Genel başkan olarak ilk kez... Özgür Özel'den TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'nda 'hasbelkader' ifadelerine tepki
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Balık burcu yorumu
İstanbul'da hareketli dakikalar... Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu: Kuyumcu, soygunculardan birini vurdu!

İstanbul'da hareketli dakikalar... Küçükçekmece'de kuyumcu soygunu: Kuyumcu, soygunculardan birini vurdu!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Başak burcu yorumu