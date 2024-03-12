1 haftadır haber alınamıyordu... Cansız bedeni bulundu!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:42

Güncelleme: 12.03.2024 - 12:43

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Şadikayası mevkiinde yürüyüş yapan yurttaşlar 1 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, cansız bedenin 1 hafta önce Duayeri Mahallesi'ndeki ikametinden ayrıldıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki Ümit Akduman’a ait olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Ümit Akduman’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.