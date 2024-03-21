Haber alınamıyordu… Yaşlı çiftin cesetleri bulundu

Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:56

Güncelleme: 21.03.2024 - 10:56

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesi Köseler Mahallesi’nde yaşayan N.G. (90) ve eşi H.G.’den (89) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından ölüm sebeplerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.