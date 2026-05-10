80 yıllık gelenek Kazdağları'nda canlandı: Binlerce genç 'Aşıklar Sokağı'nda eşini aradı!

Bayramiç'e 25 kilometre mesafedeki Aşıklar Sokağı'nda her yıl mayıs ayının ikinci haftası pazar günü düzenlenen hayır yemeği gerçekleştirildi. Köy hayrı için hazırlanan 100 kazan keşkek katılımcılara, okunan mevlidin ardından ikram edildi. Çevre il ve köylerden binlerce kişi yemeğe katılırken, çok sayıda genç kız ve erkek ise hayır yerinden başlayıp ormana uzanan 1,5 kilometrelik yolda kendilerine en uygun eş adayını bulmak için gün boyu tur attı. Bu yıl da Aşıklar Sokağı'nda birçok genç birbiriyle tanıştı.





Erkek arkadaşıyla bu sokak vesilesiyle tanıştığını söyleyen Esma Çetinkaya (19), “Yıllardır devam eden bir ilişkimiz var. Mutluyuz. Köyümüze herkesi bekleriz. İlk defa bu sokakta tanıştık, uzun yıllardır da birlikteyiz. Seneye nişanımız olacak" diye konuştu.





Kız arkadaşıyla ilk kez bu sokakta konuştuklarını söyleyen Özgür Güngör (22) ise “Burada bir birlikteliğimiz doğdu. İnşallah, Allah nasip ederse tamamına erdirecek. Çok mutluyuz. Burada tanışıp evlenen çok insan var. 80 yıllık bir gelenek" dedi.Ayrıca Aşıklar Sokağı, önceki yıllarda burada tanışıp daha sonra evlenen çiftlere, çocuklarına ve torunlarına da ev sahipliği yaptı. Evli çiftler, önceki yıllarda tanıştıkları sokağa gelerek anılarını tazeledi.