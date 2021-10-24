81 ilde 813 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 53 bin 67 personelin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 813 kişinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı birimler, dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması' yaptı.
Metruk binalar, park-bahçeler, bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar ile okul önü ve çevrelerinde yol uygulaması yapıldı. Uygulama vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile açılan yollarda, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile hava alanları güzergahlarında ve turizm sektöründe devre mülk ve devre tatil olarak hizmet sunan işletmeler ve vale personeline yönelik gerçekleştirildi.
DENETİMLER 7 BİN 650 NOKTADA YAPILDI
Ülke genelinde 7 bin 650 noktada yapılan uygulamada 53 bin 67 personel görev aldı, 205 dedektör köpek kullanıldı. Uygulamada, 6 bin 207 metruk bina ve 6 bin 489 park-bahçe kontrol edildi, 23 bin 398 umuma açık yer, 167 bin 521 araç ve 196 devre mülk- devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi. Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 813 kişi yakalandı, 6'sı çocuk olmak üzere 19 kayıp kişi bulundu. 5 bin 372 araca işlem yapıldı, 787 araç trafikten men edildi, 69 aranan araç tespit edildi. Ayrıca 283 umuma açık yere işlem yapılırken, 12 iş yeri kapatıldı.
802 VALE HİZMETİ SUNAN ŞLETME DENETLENDİ
Vale hizmeti sunan 802 işletme ile 313 vale personeli denetlendi. Vale yönetmeliğine aykırı uygulama yapan işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Karayolları trafik yönetmeliğinde gösterilen diğer kural, yasak veya yükümlülüklere uymadığı tespit edilen 9 işletme ile 1 vale personeline idari yaptırım uygulandı. Türkiye Güven Huzur uygulamasında, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara, kaçak tütün ile çok sayıda ateşli silah ve yardımcı malzeme de ele geçirildi.
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