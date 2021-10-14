Gülistan Doku davasında yeni gelişme: Erkek arkadaşının üvey babasına ‘yakalama’ kararı

14 Ekim 2021 Perşembe, 15:36

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun Rus uyruklu erkek arkadaşı Z.A.'nın polislikten ihraç edilen üvey babası E.Y. hakkında Gülistan Doku'ya ait bilgileri, intihar ettiği yönünde algı oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı gerekçesiyle açılan davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü.

E.Y., 4’üncü kez duruşmaya mazeretsiz katılmazken, Gülistan’ın ablası Aygül Doku ve avukatları Fatma Kalsen ve Ali Çimen, mahkemede hazır bulundu.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI

Mahkeme heyeti, nerede olduğu tespit edilemeyen sanık E.Y. hakkında CMK 199 maddesi gereğince savunma, şikayet ve delillerin tespiti amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.



