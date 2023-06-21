81 ilde narkotik operasyonu! 952 gözaltı var
Türkiye'de 81 ili kapsayan ‘Yüzüncü Yıl’ adlı narkotik operasyonunda 952 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde düzenlenen 'Yüzüncü Yıl' operasyonunun ayrıntılarını aktardı.
Buna göre operasyonda toplam 952 şüpheli gözaltına alındı.
Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:
“Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından ‘Yüzüncü Yıl Operasyonu’ gerçekleşti. 1025 hedefe yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı. 952 şüpheli yakalandı. Ayrıca çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi."
ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 21, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından YÜZÜNCÜ YIL OPERASYONU gerçekleşti????
1.025 hedefe yönelik düzenlenen… pic.twitter.com/ajrsmTPOnk
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