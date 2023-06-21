81 ilde narkotik operasyonu! 952 gözaltı var

Türkiye'de 81 ili kapsayan ‘Yüzüncü Yıl’ adlı narkotik operasyonunda 952 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:04
81 ilde narkotik operasyonu! 952 gözaltı var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde düzenlenen 'Yüzüncü Yıl' operasyonunun ayrıntılarını aktardı.

Buna göre operasyonda toplam 952 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından ‘Yüzüncü Yıl Operasyonu’ gerçekleşti. 1025 hedefe yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı. 952 şüpheli yakalandı. Ayrıca çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi."


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