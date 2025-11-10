Cumhuriyet Gazetesi Logo
81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı
Paylaş

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

10.11.2025 11:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bedenen aramızda ayrılışının 87. yılında tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde yaşam bir kez daha saygıyla durdu.

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı
81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Ankara’da Ulus Meydanı ve çevresinde, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Ankara Ulus

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Ankara Kızılay

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Ankara

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Ankara

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Ankara

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Ankara

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Ankara

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Adana

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Antalya

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Aydın

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Bartın

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Balıkesir

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Balıkesir

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Bayburt

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Bursa

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Bolu

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Bilecik

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Çanakkale

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Çanakkale

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Çanakkale / Eceabat feribot içinden görüntü. 

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Çorum

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Denizli

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Edirne

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Eskişehir

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Eskişehir

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Gaziantep

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

İstanbul / Beşiktaş (Dolmabahçe Sarayı)

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

İstanbul / Beşiktaş (Dolmabahçe Sarayı)

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

İstanbul / Beşiktaş (Dolmabahçe Sarayı)

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

İstanbul / Beşiktaş (Dolmabahçe Sarayı)

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

İstanbul / Beşiktaş (Dolmabahçe Sarayı)

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

İstanbul / Beşiktaş (Dolmabahçe Sarayı)

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı
81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

İstanbul / Fatih (Sultanahmet Meydanı)

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

İzmir

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Kars

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Kars

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Kırklareli

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Kırklareli

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Kırşehir

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Kocaeli

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Kütahya

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Muğla

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Manisa

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Mersin

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Malatya

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Nevşehir

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Nevşehir (Kapadokya)

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Rize

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Sinop

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Sivas

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Sakarya

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Zonguldak

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Zonguldak

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Tekirdağ

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Tokat

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Yozgat

81 ilde saat 9'u 5 geçe hayat durdu... Sonsuz minnet, sonsuz sevgi: Türkiye Ata'sını özlemle andı

Tunceli

İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk #10 kasım