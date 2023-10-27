81 öğrenci, Cumhuriyet'in 100. yılı için koşup, taşıdıkları bayrağı müzeye teslim etti

Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:18

Güncelleme: 27.10.2023 - 17:19

DEÜ tarafından Cumhuriyet'in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin 81 farklı ilini temsilen 81 öğrencinin katılımıyla 'Cumhuriyete Saygı 100. Yıl Bayrak Koşusu' gerçekleştirildi.

Öğrenciler, İzmir'in kurtuluşunu temsilen Bornova Belkahve'den Konak Cumhuriyet Meydanı'na, buradan Buca'ya koştu. 81 ili temsilen öğrencilerin üzerine memleketlerinin ismi yazıldı.

2'şer kişilik gruplar halinde, polis ekiplerinin eşliğinde, belli mesafelerde bayrağı birbirlerinden teslim alan öğrenciler, son olarak Buca'daki DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne ulaştı. 28 kilometre yol katedip, Türkiye'nin ilk ve tek bayrak müzesine ulaşan öğrenciler, taşıdıkları bayrağı teslim etti.

'BU ETKİNLİKLER, ONLAR SAYESİNDE'

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bayrağımıza saygı kapsamında bu etkinlik gerçekleşti. Spor bilimleri öğrencilerimizden oluşan ve 81 ilimizi temsil eden gençlerimiz, bayrağımızı Belkahve'den alarak koşu başlattı. Bu koşu, Türkiye'nin ilk ve tek bayrak müzesi olan Buca'da bitti. Bayrak, müzemize teslim edildi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun hangi şartlarda olduğunu hatırlamak, dünyanın birçok ülkesinden hatta şu an büyük zulüm altındaki Filistin'den de kurtuluş mücadelemizde destek aldığımızı bu vesileyle hatırlatmak isterim. Şehitlerimize, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, gazilerimize, herkese şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Şu an burada bu konuşmayı yapıyorsak, etkinlikler gerçekleştiriyorsak; onların sayesinde. Bunun bilincindeyiz. Bir devlet üniversitesi olarak tüm değerlerimizin ayakta tutulması, hatırlatılması, daha da yaygınlaştırılması noktasında görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Farkındalık oluşmuş olur" dedi.

'BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI OLDU'

DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne dikkati çeken Prof. Dr. Hotar, "Bayrağı için gözünü kırpmadan canını verebilen bir milletin mensuplarıyız. Ancak bir müzemiz yoktu. O da bize nasip oldu. Buca'da tarihi bir köşkümüzde Türkiye'nin ilk ve tek bayrak müzesini kurduk. Bu koşunun da orada sona ermesi, bizim için gurur kaynağı oldu" diye konuştu.

Öğrencilerden Ceyhan Çelik, 81 il olarak bayrağı taşımak için koştuklarını, Cumhuriyet çocukları olarak sonsuza dek taşıyacaklarını söyledi.

Teslim töreninin ardından etkinliğe katılanlar, müzeyi gezdi.