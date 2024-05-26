81 yaşında üniversite öğrencisi oldu: 'Ümidimiz gençler'

Yayınlanma: 26.05.2024 - 20:14

Güncelleme: 26.05.2024 - 20:15

Eskişehir’de oturan Ayşe Yıldız, 1987 yılında Burdur Eğitim Yüksekokulu’ndan ilkokul öğretmeni olarak mezun oldu. Daha sonra çeşitli ilkokullarda çocuklara eğitim veren Yıldız, 25 yıllık hizmetini tamamlayıp emekli oldu.

Zaman geçirmek için birçok kursa katıldığını ifade eden Ayşe Yıldız, geçen yılda 2 arkadaşıyla birlikte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’ne giriş yaptığını söyledi.

"ÇOK KEYİFLİ BİR BÖLÜM"

Sınavsız ve 2 yıllık olan Kültürel Miras ve Turizm bölümüyle ikinci kez öğrenci olarak bu heyecanını yaşadığını anlatan Yıldız, “Duydum ki, sınavsız alınıyormuş iki yıllık bölümlere. Bizde 3 arkadaş karar verdik, girdik geçen yıl. Kültürel Miras ve Turizm okuyorum. Çok keyifli bir bölüm. Çok da hoşuma gidiyor. Yani tabii ki mezun olmak isterim ama ders önemli değil öğrenmek önemli. Çevremde hafif bir gülümseme oluyor, ben okul okuyorum deyince. Yani ne gerek var, niye yapıyorsunuz şeklinde. Halbuki onun zevkini tatsalar, herkes okur herhalde imkanı olan gençler okusunlar, belli bir yere gelsinler inşallah. Ümidimiz gençler” dedi.

Açıköğretim Fakültesi sınavına giren Ayşe Yıldız, eğitime olan sevdasıyla da çevresine örnek oldu.