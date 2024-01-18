81 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası ormanda bulundu

Karabük'te evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası Mustafa Yıldız (81) ormanda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:52
81 yaşındaki kayıp Alzheimer hastası ormanda bulundu
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Safranbolu ilçesi Tayyip köyü Eteköy Mahallesi’nde oturan Mustafa Yıldız, dün öğle saatlerinde evden ayrıldı. 

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Yıldız'ın eve dönmemesi üzerine ailesi, durumu jandarmaya haber verdi. 

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, dün akşam saatlerinde arama başlattı. 

ORMANDA BULUNDU

Karabük'te dün evinden çıkıp, bir daha geri dönmeyen Alzheimer hastası Mustafa Yıldız (81), saat 13.00 sıralarında jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması ile 6 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. 

Durumu iyi olan Yıldız, tedbir amaçlı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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