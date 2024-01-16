Bakan Göktaş’ın deprem bölgesinde kayıp çocuk bulunmuyor iddiası tepki çekti
ABD’de yürütülmekte olan Jeffrey Epstein davasında Türkiye’den de çocukların kaçırılması iddiaları gündeme geldi. Söz konusu iddialar üzerine açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat depremi sonrası kayıp çocuk olmadığını belirterek “1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum” dedi.
Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği (DEMAK) Başkanı Selahattin Kaban ise Bakan Göktaş’ın açıklamasına tepki gösterdi. Bu tür haberlerin acılarını daha da derinleştirdiğini söyleyen Kaban, bakanlığa kayıp çocukların bulunması için özel ekip kurulması çağrısında bulundu.
‘YANIT BEKLİYORUZ’
Hatay’da 211 yurttaşımızın kayıp olduğunu anımsatan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise 211 kayıp içerisinde çocukların da olduğunu da belirterek “Sadece Antakya’daki Rönesans Sitesi’nde ikamet eden altı evladımıza halen ulaşılabilmiş değil. Yine Antakya’da, İlke Sitesi’nde dört çocuğumuz kayıp” dedi.
Bakan Göktaş’ın “Kayıp yok” açıklamasına da itiraz eden Kara, şöyle devam etti:
“‘Kayıp yok’ deniliyor ama kaybolan çocuklarımızın aileleri bir yıldır buldukları her kapıdan yardım istiyor. Hiçbir kayıp çocuğumuz yoksa, Rönesans Sitesi’ndeki 2 yaşındaki Esila, İlke Apartmanı’ndaki 8 yaşındaki Ebrar ve 4 yaşındaki Cansu Erva Dönmez nerede?”
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