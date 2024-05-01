83 milyon Avro’luk CSO binasını su aldı!

Yayınlanma: 01.05.2024 - 13:45

Güncelleme: 01.05.2024 - 13:45

Ankara’da dün yaşanan yoğun sağanak yağış sonucunda, temelinin atılmasından itibaren yapımı 23 yıl süren ve bakanlar eskiten Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Binası’nın çatısından su aktığı görüldü. Temeli 1997 yılında Süleyman Demirel tarafından atılan ve maliyeti yaklaşık 83 milyon Avro’ya (2 milyar 876 milyon 31 bin 340 lira) denk gelen yapı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un bakanlığında 2020 yılında açılabilmişti.

İnşaatını Cengiz Holding, Limak Holding ve Kolin İnşaat’ın 285 milyon dolar (9 milyar 248 milyon 392 bin 500 lira) maliyetle yaptığı Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı da yoğun yağış sonucu su alan bir başka yapı oldu. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda, binanın pek çok yerinden su aldığı görüldü.