83 öğrencinin yargılandığı davada erteleme: Dava 3 Eylül’e ertelendi

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınmasının ardından Antalya’da düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 83 öğrencinin yargılandığı davanın ilk duruşması dün görüldü.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonu’nda görülen duruşmayı öğrencilerin aileleri, avukatları, siyasi parti temsilcileri ve çeşitli demokratik toplum kuruluşlarının üyeleri de izledi. Duruşma öncesinde Antalya Barosu ile Antalya Barosu Toplumsal Olay ve Davaları İzleme Kurulu dayanışma çağrısında bulundu. Çok sayıda avukat da öğrencilerin savunmasına destek verdi.

Savunmalarda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun bazı hükümlerinin anayasaya aykırılığı gerekçesiyle dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne taşınması gerektiği belirtilirken öğrenciler hakkında beraat kararı verilmesi talep edildi.

Yaklaşık 13 saat süren duruşma sonrasında mahkeme heyeti, davayı 3 Eylül’e erteledi. Duruşmanın ardından avukatlar tarafından yapılan açıklamada, barışçıl toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkının hem anayasa hem de uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığı vurgulandı.