84 kişiye mezar olmuştu: Hatay'daki Torunlar Apartmanı'nda 3 sene sonra ilk duruşma görüldü

Hatay’ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde depremin ilk saniyelerinde yıkılan ve 84 kişinin yaşamını yitirdiği Torunlar Apartmanı’nın ilk duruşması, felaketten üç yıl sonra Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

"Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla açılan dosyada Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan Müteahhit Nizamettin Civelek’in (2022) ve Fenni Mesul Münir Havayıoğlu’nun (2021) depremden önce vefat ettikleri anlaşıldı.

Bu nedenle bu isimler hakkında ek takipsizlik kararı verildi. Davada tek şüpheli olarak statik proje müellifi Paşa Uğurlu yargılanıyor. Davanın bugün görülen ilk duruşmaya sanık Paşa Uğurlu ve avukatı katılmadı. Duruşmaya depremde yaşamını yitirenleri yakınları katıldı.

Duruşmaya binada yakınlarını kaybedenlerin aileleri katıldı. Duruşmada konuşan bir müşteki binada eşini kaybettiğini, kızının ayağının ampute edilerek engelli kaldığını belirterek, "Bina birkaç saniyede yıkıldı. Betonlar kum gibi dağıldı. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

BİLİRKİŞİ RAPORU: "1975 YÖNETMELİĞİNE UYGUN YAPILMAMIŞ"

Bilirkişi raporunda bodrum katındaki kolonların kesit ve donatı alanı açısından yetersiz olduğu, bu durumun yapının genel davranışını doğrudan bozduğu tespit edilerek, analizler sonucunda kolon-kiriş birleşim bölgelerinin deprem yüklerini karşılamada yetersiz olduğu kaydedildi.

Yine raporda binanın projelendirme ve yapım aşamalarında, dönemin yürürlükte olan 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uyulmadığı belirtildi.

SANIK PAŞA UĞURLU: "YIKIMIN NEDENİ DEPREM İVMESİ"

Duruşmaya katılmayan sanık proje müellifi Paşa Uğurlu, daha önce verdiği ve iddianamede yer alan savunmasında, suçlamaları reddederek, yıkıma gerekçeyi depremin büyüklüğünü gösterdi ve bilirkişinin yetersiz dediği kolon ve kiriş boyutları için ise, "O günün yönetmeliğine uygundur. Ben görevimi yasal çerçevede yaptım" savunmasını yapmıştı.

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için bir sonraki duruşmayı 18 Haziran’a erteledi.