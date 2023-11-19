87 KKTC vatandaşı Refah Sınır Kapısı'nı geçerek Mısır'a ulaştı
Dışişleri Bakanlığı, 87 KKTC vatandaşı ve aile yakınlarından oluşan grubun, Refah Sınır Kapısı'nı geçerek Mısır'a ulaştığını duyurdu.
Dışişleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün (19 Kasım) vatandaşlarımızdan, KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a ulaştı. Söz konusu grup önce Kahire'ye getirilecek. Yarın ise havayoluyla ülkemize intikal etmeleri öngörülüyor. Ayrıca, ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde, yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin tedavi amacıyla yarın ülkemize getirilmesi planlanıyor" denildi.
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