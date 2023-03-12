89 kişiye mezar olmuştu... İş merkezinin deprem anına ait yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Galeri İş Merkezi'ne ait farklı açıdan güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. 89 kişinin öldüğü iş merkezinde bulunan markette deprem ile birlikte eşyalar dışarı fırladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il yıkıma uğradı. Depremden etkilenen illerden biri de Diyarbakır’dı. Şehirde 1’i boş 7 yapı yıkıldı. O yapılardan Galeri İş Merkezi ve üstündeki siteden 89 vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Yapının yıkılmasına ait farklı açılardan güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Deprem ile birlikte iş merkezi altındaki markette çökmeyle eşyaların dışarı fırladığı görüldü.
Öte yandan, Diyarbakır'da "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 zanlı "olası kasıtla öldürmek" suçundan tutuklanmış, 23'ü adli kontrol tedbirleriyle olmak üzere 25 kişi serbest bırakılmıştı. 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Tutuklananlar arasında Galeri İş Merkezi'nin kolonlarına müdahale ettikleri ileri sürülen şüpheliler de bulunuyor.
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