8'i polis 12 kişi yaralanmıştı... Silahlı kavgada 4 kişi tutuklandı!

Yayınlanma: 06.06.2023 - 11:55

Güncelleme: 06.06.2023 - 11:55

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BİR KİŞİ SERBEST BIRAKILDI!

Tarafları ayırmaya çalışan polise mukavemet gösterdikleri belirlenen Durmuş B., Emrah T. ve Gökhan Ö. ile kavgaya karışan Çağlar B. ve işyeri sahibi Aydın Ö. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Durmuş B., Emrah T., Gökhan Ö. ve Çağlar B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Aydın Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastaneye kaldırılan Sadettin K., Mehmet Ü., İlker T. ve Özkan T.'nin alkollü olarak geldikleri işyerinde küfürlü konuştukları için Çağlar B. tarafından tabancayla vurularak yaralandıkları, polise mukavemet edenlerin de yaralananların arkadaşı oldukları öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ereğli ilçesinde İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısındaki bir çorbacıda 4 Haziran'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmış, olay yerinde kavgayı ayırmaya çalışan 8 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.