9 ayrı suçtan aranıyordu, bekçi olarak çalıştığı şantiyede yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda 9 ayrı suçtan 5 yıldır aranan şahıs bekçi olarak çalıştığı şantiyede kıskıvrak yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 10:30
9 ayrı suçtan aranıyordu, bekçi olarak çalıştığı şantiyede yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 9 suçtan 5 yıldır aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışma sonucunda ’Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmaktan 2 dosya, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyandan 2 dosya, Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmadan 2 dosya, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmekten, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme ve Orada Kalmadan ve Hırsızlık’ suçlarından aranan, hakkında 10 yıl 4 kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. isimli aranan şahıs, Söke ilçesi Yamaç Mahallesinde bekçi olarak çalıştığı şantiyede yakalandı.

Hükümlü adli işlemelerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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