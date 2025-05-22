Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) bünyesinde eğitim almak üzere 450 erkek ve 50 kadın olmak üzere toplam 500 öğrenci alımı yapılacak. En az lisans mezunu olan adayların başvurabileceği alım sürecinde, ilerleyen aşamalarda yazılı sınav ve fiziki yeterlilik sınavı da uygulanacak. Peki, 9. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav başvurusu ne zaman? PAEM başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?





9. DÖNEM PAEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (PAEM) için 450 erkek ve 50 kadın olmak üzere toplam 500 öğrenci alımı gerçekleştiriliyor. Başvurular, 23 Mayıs - 03 Haziran 2025 tarihleri arasında Polis Akademisi Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden online olarak alınacak. Başvurusu kabul edilen adaylar, ilerleyen süreçte yazılı sınav ve fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulacak.



PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PAEM başvuru şartları arasında aşağıdaki kriterler yer almaktadır:

En az dört yıllık lisans düzeyinde bir yükseköğretim programından mezun olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerden mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen en az iki yıl çalışmış olmak,

Son iki dönem performans değerlendirme notunun “iyi” veya “çok iyi” düzeyinde olması,

Hakkında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek herhangi bir adli ya da idari soruşturmanın bulunmaması,

Kısa veya uzun süreli durdurma cezası bulunmamak ya da ceza süresinin sona ermiş olması. (Bu tür cezalar devam ettiği sürece adayların derece yükselmesi için yapılan kurs, sınav veya seçmelere katılmaları mümkün değildir.)