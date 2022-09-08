08 Eylül 2022 Perşembe, 16:45

9 Eylül 2022…

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü.

Yani Yunanların 15 Mayıs 1919’da İzmir’e girmesiyle başlayan, yaklaşık 3 buçuk sene sonra 9 Eylül 1922’de İzmir’den atılmasıyla son bulan müthiş mücadelenin öyküsü.

Bu öykünün başkahramanı da elbette Mustafa Kemal Atatürk…

Bilinmelidir ki; Mustafa Kemal Atatürk, Türk tarihinin çok önemli bir safhasıdır, çok önemli bir portredir.

Tarihten bazı büyükleri silmek mümkün değildir.

Mustafa Kemal Atatürk de öyle büyük bir şahsiyettir.

Dolayısıyla hiç kimse Türkiye'nin tarihinden Kemal ismini silemez.

Silemeyecektir de…

Türk Milleti; kadını, erkeği, genci, yaşlısı, askeri, sivili on binlerce mensubuyla Atasına duyduğu saygıyı, minneti, sevgiyi ve bağlılığı her zaman göstermiş, gösterecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Atatürk önderliğindeki Türk milleti şunu göstermiştir:

“Bir ve beraber oldukça, pes etmedikçe, mücadeleyi sürdürdüğümüz sürece hiçbir korkunun, baskının önemi yoktur.”

Unutulmamalı ki özgür olmak demek, özgürlüğe olan inanca sahip olmak demektir.

İnsanın özgürleşme mücadelesi, insan var oldukça sona ermeyecektir.

Bu sonsuz bir mücadeledir.

15 Mayıs Yunanların anavatana saldırdığı kara günün yıl dönümü iken; 9 Eylül ise Türk ordusunun ilk hedefe vardığı ve vatanın kurtulduğu gün olmuştur.

9 Eylül’de İzmir’in dağlarında çiçekler açmıştır.

Vatan işgalden kurtulmuştur.

Dünya bir kez daha Anadolu insanının haklı direnişine şahit olmuştur.

Elbette bu vatan kolay kazanılmamıştır.

Bu sebeple 9 Eylül, 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs unutulacak tarihler değildir.

Bir milletin varoluş mücadelesinin taçlandırıldığı günlerdir bugünler…

Millet olarak öyle şanslıyız ki!

Çünkü yaradan Atatürk gibi bir lideri nasip etmiştir bizlere.

Türkiye Cumhuriyeti Atatürk’e o kadar müteşekkirdir ki!

İyi ki bizim başımıza geldi.

Özellikle her yıl 9 Eylül günü biz İzmirliler daha da büyük bir özlemle anıyoruz kendisini!

Şükranla, minnetle, saygıyla aziz hatıranın önünde eğiliyoruz.

Bizler İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını kutlayacağımız bu yıl ve her 9 Eylül’de senin yolundan ayrılmayacağımıza söz veriyoruz.

Bu arada “Ben bütün İzmir’i ve İzmirlileri severim. İzmir’in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiğinden eminim” demiştin ya…

Biz de seni çok seviyoruz Atam!

Nurlar içinde uyu.