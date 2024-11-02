9 ilde büyük vurgun! 20 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 3 şüpheliye gözaltı

Samsun'da emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla 9 ilden 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 3 şüpheli, gözaltına alındı.

9 ilde büyük vurgun! 20 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 3 şüpheliye gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 12:51

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, emlakçıların alım-satım ilanlarının bulunduğu platformdaki üyeliklerini ele geçirip, sahte kiralık ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş. (24) isimli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri’de yaşayan 20 kişiyi toplam 1 milyon lira dolandıran 3 şüphelinin, Samsun'un İlkadım ilçesindeki evlerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda 6 cep telefonu, 1 tablet, 1 hafıza kartı ve 11 SIM kart ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.


Etiketler: #dolandırıcılık #kimlik avı dolandırıcılığı

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