Dev yatırım bankası JP Morgan'dan çek dolandırıcılığı hamlesi: Müşterilerine dava açmaya başladı!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:49

Güncelleme: 29.10.2024 - 12:49

ABD'nin önde gelen yatırım bankası JP Morgan, ATM cihazlarına sahte çekler yatırarak 290 bin dolardan fazla para çeken müşterilerine karşı dava açmaya başladı.

JP Morgan Chase bankası, sistemsel bir açık nedeniyle ATM'lerinden yatırılan çekleri kontrol etmeden doğrudan banka hesaplarına nakit olarak geçirdi. Çekleri yatıran kullanıcılar, bu tutarları ATM'lerden nakit olarak çekti.

ATM'LERDEN ÇEK KABULÜ SONLANDIRILDI

Bu durum, TikTok gibi sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Çek yatıran kullanıcılar, banka hesaplarına yansıyan paraları kutlayarak çekim yaptı. Banka, bu videoların ardından güvenlik açığının farkına vararak ATM'lerinden çek kabul etmeyi durdurdu. Ancak bu süreçte birçok kişi dolandırıcılığa maruz kaldı.

DAVA AÇILDI PARALAR GERİ İSTENİYOR

Banka yetkilileri, sahte çeklerle para çeken hesapları belirleyerek mahkemeye başvurdu ve paralarını geri talep etti. Ayrıca, çekilen miktarların faizi ve avukat ücretlerinin de talep edileceği öğrenildi. Öncelikli olarak yüksek meblağlar için dava açılacak. Ancak dolandırıcılık olayları Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde gerçekleştiği için, bankanın her eyalette ayrı davalar açması gerekecek.

290 BİN DOLARDAN FAZLA NAKİT ÇEKİLDİ

Houston'da bir kullanıcı, 335 bin dolarlık sahte çek düzenleyerek JP Morgan'dan 290 bin dolardan fazla nakit çekti. Banka, bu kullanıcıya karşı hukuki işlem başlattı. Teksas’ta, 29 Ağustos 2024 tarihinde ATM'ye maske takarak gelen başka bir kişi de yüksek miktarda nakit çekti. Miami ve California’da ise 80 bin ile 141 bin dolar arasında para çeken kullanıcılar tespit edildi.

"BANKACILIK SİSTEMİNE OLAN GÜVENİ ZEDELİYOR"

CNBC’ye açıklama yapan JP Morgan sözcüsü Drew Pusateri, "Dolandırıcılık, herkesin etkilendiği ve bankacılık sistemine olan güveni zedeleyen bir suçtur. Bu davaları takip ediyoruz. Chase ve müşterilerine karşı dolandırıcılık yapanların sorumlu tutulması için kolluk kuvvetleriyle aktif olarak işbirliği yapıyoruz" dedi.