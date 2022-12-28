9 ilde internet dolandırıcılarına operasyon: 45 gözaltı kararı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 09:02

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte ilan verip, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 45 kişiyi tespit etti.

Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, Adana merkezli 9 ilde 45 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alan polis, dijital materyallere de el koydu.

Adana’da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgu için Emniyete götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya getirileceği bildirildi.