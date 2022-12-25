'Alo Randevu' dolandırıcılık şebekesine 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı

25 Aralık 2022 Pazar, 09:47

İnternette kurulan sözde "arkadaşlık siteleri"nde albümlerden tercihte bulunan kişiler, buluşmaya kimse gelmeyince dolandırıldıklarını anlayıp, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu, internette sahte arkadaşlık siteleri kuranların, arayan kişilerden kadınlarla buluşturma vaadiyle çeşitli meblağlarda para aldığını, kimi zaman evlendirme vaadiyle form doldurttukları kişileri çete mensubu kadınların arayarak para talep ettiğini, bu yolla dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

Ayrıca çağrı merkezi kuran şebeke üyelerinin yaptıkları görüşmelerle arkadaş arayanları para yatırmaya ikna ederek kandırdıkları da belirlendi.

"SAKLAMBAÇ OPERASYONU"

2 ay süren teknik takibi sonucu Diyarbakır ve İstanbul'da bazı adreslere düzenlenen "Saklambaç Operasyonu"nda 11 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.