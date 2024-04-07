9 kişinin öldüğü arazi kavgasının firari sanığı yakalandı

Yayınlanma: 07.04.2024 - 11:58

Güncelleme: 07.04.2024 - 11:58

Dyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023 sabahı Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti, Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117’şer yıldan 180’er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DİĞER FİRARİLER ARANIYOR!

Jandarma ekiplerinin firari sanıkların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Firari Ömer Taş’ın, Diyarbakır’da bir adrese gittiği ihbarını alan ekipler, harekete geçti. Taş, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.