9 kişi ölmüştü... Arazi kavgasında, tutuklu sayısı 14'e çıktı

Yayınlanma: 26.08.2023 - 17:49

Güncelleme: 26.08.2023 - 17:49

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran sabahı yaşanan arazi kavgası kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, Alyamaç ve Taş aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti.

Alyamaç ailesinden yaralanan M.A. ve A.A. ise hastanede tedavi altına alındı. Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ!

Kavgada hayatını kaybedenler, yoğun güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi. Soruşturmada 22 Haziran'da 6, 25 Haziran'da ise 7 olmak üzere 13 şüpheli tutuklandı.

Devam eden soruşturmada olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Z.T. de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.