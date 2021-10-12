9 TL'nin üzerine çıkan dolar için korkutan yıl sonu tahmini: Uzmanlar Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun faiz düşürme kararının ardından dolar, TL karşısında rekor tazelemeye devam ediyor. TL'nin dolar karşısında gördüğü tarihi zirveyi Kapalıçarşı’da uzmanlar değerlendirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda "Faiz indirimi sonrasında kurda hareketlenme oldu ama küresel gelişmeleri değerlendirince bunun direkt bizim faiz indirimi ile ilgisi olmadığını görürüz” açıklamasını yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşma sırasında da dolar/TL 9,0013 seviyesine çıkarak rekor kırdı.
‘DOLAR BORCUNU KAPATMAK YATIRIMDAN DAHA ÖNEMLİ’
TL, 2021 yılında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alıyor. Altın ve emtia uzmanı Şirin Sarı ile yıllardır Kapalıçarşı’da esnaflık yapan Reşat Yılmaz doların artışını değerlendirdi. Uzmanlara, yıl sonundaki döviz kuru öngörülerini sorduk. “Doların üzerinde hem ekonomik hem de siyasi anlamda etki var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla birlikte Suriye vurgusu da aslında doların bir miktar ateşini yükseltti” değerlendirmesinde bulunan Şirin Sarı, “Dolar borcu olanların kapatabiliyorlarsa dolar borçlarını kapatmaları, şu an yatırım yapmaktan çok daha önemli” dedi.
'YIL SONU İÇİN 10 LİRA DAHİL SÜRPRİZ OLMAZ'
Kapalıçarşı’da yıllardır esnaflık yapan Reşat Yılmaz ise döviz kurundaki yükselmenin sebebine değindikten sonra, “Biz yıl sonu için 9,20 seviyelerini zaten bekliyorduk. Ancak hareket sert oldu. 9,20 seviyesi kapanışlar gerçekten çok tehlikedir. Bu kapanışlar olduğu zaman da yıl sonu için 10 lira dahil sürpriz olmaz’ dedi.
Stajyer muhabir/ Deniz Altıntaş
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Son anket: Erdoğan kaybediyor
- İşte CHP’nin O Broşürü
- Ceyhan'dan hükümete kritik çağrı
- İki doz aşı olanlarla ilgili kritik açıklama
- Dolar için 21 Ekim uyarısı
- Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşım
- Eşini öldürmek için 'kobra yılanı' kiraladı
- Erdoğan, Soylu ve Albayraklı olay video
- Girit'te şiddetli deprem... Türkiye'de de hissedildi
- Yargıtay'dan saç boyası kararı