9 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 09:09

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 09:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere görei ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bolu çevreleri ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat, Hatay'ın batısında yer yer 70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Çorum hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

IĞDIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Mardin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu