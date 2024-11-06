9. Yargı Paketi'nin ilk 5 maddesi kabul edildi: Değişiklik önergelerinin tümü AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 5 maddesi kabul edildi. Muhalefet milletvekillerinin ilk 5 maddeye ilişkin verdiği değişiklik önergelerinin tümü AKP ve MHP milletvekilleri oylarıyla reddedildi.
TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 5 maddesi kabul edildi.
6. maddenin görüşmelerine geçilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurulu saat 22.23'te, toplantı yeter sayısının ikinci kez bulunamaması nedeniyle saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı. Teklifin görüşmelerine yarın devam edilecek.
Muhalefet milletvekillerinin ilk 5 maddeye ilişkin verdiği değişiklik önergelerinin tümü AKP ve MHP milletvekilleri oylarıyla reddedildi.
Etiketler: #TBMM #9. yargı paketi
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