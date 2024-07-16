CHP, 9. yargı paketindeki görüşülecek olan soyadı düzenlemesine şerh düştü: 'Eşitlik ilkesine aykırı'

Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.07.2024 - 04:00

TBMM Adalet Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Süleyman Bülbül, İsmail Atakan Ünver, Cumhur Uzun, Turan Taşkın Özer, Gizem Özcan ve İnan Akgün Alp Meclis’te görüşülecek 9. yargı paketine ilişkin muhalefet şerhi yazdı.

Teklifin pek çok maddesinin anayasaya aykırı olduğu belirtilen şerhte, kadının bekârlık soyadını evlendikten sonra tek başına kullanamamasını öngören maddeye de şerh düşüldü.

Konuya ilişkin şerhte “AKP’nin sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde sık sık aile bütünlüğünden bahsedilmesi, kadının bir birey olma özelliğini yok saymaktadır. Öte yandan, evlilik birliğinin ve aile bütünlüğünün korunması amacıyla fedakârlık yapmak zorunda bırakılan tarafın neden kadın olduğu hususunda mantıklı bir açıklama getirilmemiştir. Bu durum, anayasaya ve tarafı olduğumuz uluslararası antlaşmalara aykırılık teşkil etmektedir. Maddenin ‘Evlenen eşler kendi evlilik öncesi soyadlarını kullanmaya devam etmek veya içlerinden birisinin soyadını aile adı olarak kullanmak konusunda seçim hakkına sahiptirler. Aile adı kendi soyadı seçilmeyen eş, önceki soyadını aile adının önünde kullanabilir. Evlenme öncesi iki soyadı taşıyan eş, sadece tek soyadını aile adı olarak verebilir veya eşinin soyadının önünde kullanabilir’ şeklinde değiştirilmesi konusundaki önergemiz ne yazık ki kabul görmemiştir” ifadeleri yer aldı.

‘PAKET BEKLENENİ VERMEDİ’

Yargı paketine ilişkin genel bir değerlendirme de yapılan şerhte, şunlar kaydedildi:

“Yargı reformu kapsamında hazırlanarak komisyona getirilen daha evvel de sekiz kez Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçirilen yargı paketleri toplumun istek, ihtiyaç ve beklentilerine karşılık vermemiştir.”

