9 yaşındaki Emirhan, düğündeki maganda kurşunuyla öldü
Ankara'nın Mamak ilçesi Kıbrıs köyünde ailesiyle düğüne giden Emirhan Baytemür (9), kutlama için havaya ateşlenen tabancadan çıkan merminin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Mamak'ın Küçük Kayaş Mahallesi'nde oturan Baytemür ailesi, 28 Ağustos Pazar akşam saatlerinde akrabalarının Kıbrıs köyündeki düğününe katıldı. Kıbrıs Köyü Caddesi'ndeki düğünde kutlama için havaya silahlar ateşlendi.
KURTARILAMADI
O.T.'nin tabancasından çıkan mermi, düğün alanında bulunan Emirhan Baytemür'ün başına isabet etti. Ağır yaralanan Emirhan, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Emirhan Baytemür, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan O.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada, "27 Ağustos 2022 tarihinde düğün alanında O.T. isimli şahıs ruhsatsız tabancası ile havaya ateş ederek E.B. isimli çocuğun ağır yaralanmasına sebep olmuştur. E.B. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Şüpheli O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.
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