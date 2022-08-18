Esenyurt’ta korkunç cinayet: Kapıyı açtı kurşun yağmuruna tutuldu
Esenyurt'ta bir şahıs, evine gelen arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.
İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre aralarında husumet olan iki arkadaşın tartışması cinayetle bitti.
Araç kiralama işi yapan 42 yaşındaki Osman Murat Şeyhoğlu, evine gelen arkadaşı Ercan Ş. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Şeyhoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli şahıs ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi Beşiktaş’ta 2 arkadaşıyla birlikte saklandığı evde gözaltına alırken evde yapılan aramada bir adet silah bulundu.
10 EL ATEŞ ETMİŞ!
Esenyurt Aşık Veysel Mahallesinde 11 Ağustos günü sabah saat 09:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Murat Şeyhoğlu ikametinde oturduğu sırada bir süre önce telefonla konuşup tartıştığı arkadaşı Ercan Ş. evine geldi. Kapıyı açtığında tam 10 el ateş etti. Şeyhoğlu kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
KAPIYI AÇTI, KURŞUN YAĞDIRDI
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Şeyhoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda ölen Şeyhoğlu ile birlikte oturan arkadaşı O.Y.’nin ifadesine başvuruldu.
O.Y. emniyete verdiği ifadede, "Biz otururken güvenlik aradı Ercan’ın geldiğini söyledi. Bir süre sonra kapı çaldı. Murat kapıyı açtı gelen kişi peş peşe ateş etti. Ardından da beni silah zoruyla aşağı indirdi. Araca bindirdi bir süre sonra bir petrolde bıraktılar" dediği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TA BİR EVDE YAKALANDILAR
Bunun üzerine Cinayet Masası ekiplerince yapıl an kamera çalışmalarda şüpheli Ercan Ş. ve onu araçta bekleyen iki arkadaşı tespit edildi. Çalışmaların devamında 3 şüpheli Beşiktaş’ta saklandıkları bir adreste gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandığı adreste bir silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli 37 yaşındaki Ercan Ş. ve iki arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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