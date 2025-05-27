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9 yıldır aranıyordu: Tavan arasından çıktı!

9 yıldır aranıyordu: Tavan arasından çıktı!

27.05.2025 17:44:00
Güncellenme:
DHA
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9 yıldır aranıyordu: Tavan arasından çıktı!

Konya’da hakkında 9 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U., jandarma ekiplerince saklandığı tavan arasında yakalanarak tutuklandı.

Konya’da hakkında 9 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U. saklandığı tavan arasında yakalandı.

Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’, ‘Birden fazla kişi ile silahla tehdit’, ‘Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından hakkında 9 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.U.’yu saklandığı tavan arasında yakaladı.

B.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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