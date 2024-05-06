90 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu!

Isparta’da yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 20:01
90 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu!
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Edinilen bilgiye göre, Şarkikaraağaç ilçesinde emekli öğretmen Yıldız Salih Aycı’dan (90) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımı ile eve giren ekipler, yaşlı adamı hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, Aycı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


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