Samsun’da erkek dehşeti… Öğretmen eşi tarafından öldürüldü!

Samsun'un İlkadım ilçesinde ortaokul öğretmeni, boşanma aşamasındaki kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü, şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:13
Samsun’da erkek dehşeti… Öğretmen eşi tarafından öldürüldü!
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak'taki bir apartmanda Adem Ç. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Saadet Ç. (43) arasında gece henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Adem Ç, silahla ateş ederek Saadet Ç'yi vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Saadet Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçede esnaf olan ve "kasten yaralama, tehdit, yağma ve görevli memura mukavamet" suçlarından 19 kaydı bulunan Adem Ç. ise olay yerinde gözaltına alındı.

İki çocuk annesi Saadet Ç'nin bir ortaokulda İngilizce öğretmeni olduğu öğrenildi.


Samsun haberleri erkek dehşeti haberleri kadın cinayeti haberleri öğretmen haberleri

İlgili Haberler

Kahramanmaraş’ta erkek dehşeti… Eşini bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş’ta erkek dehşeti… Eşini bıçaklayarak öldürdü
Avcılar’da erkek dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü

Avcılar’da erkek dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü
Bursa’da erkek dehşeti… Boşanmak isteyince evi ateşe verdi!

Bursa’da erkek dehşeti… Boşanmak isteyince evi ateşe verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinde '28 Şubat tutukluları' ayrıntısı: Erdoğan 'O konuda talimat vermiştim' demiş

Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesinde '28 Şubat tutukluları' ayrıntısı: Erdoğan 'O konuda talimat vermiştim' demiş
Erciyes’e mayıs ayında kar yağdı!

Erciyes’e mayıs ayında kar yağdı!
Yaş çay fiyatı ne kadar oldu? 2024 Yaş çay fiyatı ne zaman açıklanacak? 2024 yaş çay fiyatı

Yaş çay fiyatı ne kadar oldu? 2024 Yaş çay fiyatı ne zaman açıklanacak? 2024 yaş çay fiyatı
Haliç’te şampiyonlar belli oldu!

Haliç’te şampiyonlar belli oldu!
Diploması sahte çıktı: TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı

Diploması sahte çıktı: TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı
Aşkta hızlı başlayanlar: İşte en hızlı aşık olan 4 burç…

Aşkta hızlı başlayanlar: İşte en hızlı aşık olan 4 burç…
Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!

Süper Lig ekibinin başkanı açıkladı: İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!
Galatasaray, Sivasspor’u 6 golle geçti! Puan rekoru kırdı!

Galatasaray, Sivasspor’u 6 golle geçti! Puan rekoru kırdı!