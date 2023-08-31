92. İzmir Enternasyonal Fuarı dev kortejle başlıyor

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:27

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:27

İzmir’in simgelerinden İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl dev bir kortejle kapılarını açmaya hazırlanıyor. İzmir’in “2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti” olmasına özel “gençlik” teması ile 1-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuar, Cumhuriyetin 100. yıldönümünde, “Gençlik: Bugünün öncüsü” sloganıyla gençlerin vizyonunu ve enerjisini kente taşıyacak. Cumhuriyet Meydanı’nda binlerin toplanacağı kortej, kente büyük bir coşku yaşatacak. Kortejin ardından 92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın resmi açılış töreni yapılacak ve 10 günlük serüven başlayacak.

DEV KORTEJ

Kortej, Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak. Süslenmiş bir otobüs öncülüğünde bando, dans gösterileri, gençlik toplulukları, spor takımları, İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, balon zincirleri, çiçeklerle süslenmiş araçlar, dorsesinde dansçıların olduğu bir araç korteje renk katacak. 18 ülkeden gençler yerel kıyafetleriyle, Onur Konuğu İl Şanlıurfa ise halk dansları topluluğuyla kortejde yer alacak. 18.30’da başlayacak kortej, Atatürk Bulvarı yani Birinci Kordon’u izleyerek Gündoğdu Meydanı’na, oradan Ali Çetinkaya ve Plevne Bulvarı’nı izleyerek Kültürpark Lozan kapısında son bulacak.

TÖRENLE AÇILACAK

Kortejin ardından ise 92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın resmi açılış töreni düzenlenecek. Törenle birlikte 92. İEF resmi olarak başlamış olacak. 10 gün boyunca konserler, etkinlikler, gençlik organizasyonları ve 7’den 70’e herkese hitap eden programlar fuar ziyaretçileriyle buluşacak.

SOYER’DEN İZMİRLİLERE DAVET

İzmirlileri korteje davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken İEF'nin 92.yılında gençliği çok daha fazla öne çıkarmak istedik. Gençliğin, eğlencenin, sanatın, kültürün yer alacağı çok keyifli bir buluşma olacak. Bu sefer ilk kez bir karnaval tadında kortej planladık. İzmir'de ses getirsin istiyoruz. Başlangıcından son gününe kadar hepimizi keyifli günler bekliyor. İzmirlileri kortejimize davet ediyoruz ve bu dev şölenimize ortak olmalarını istiyoruz” dedi.

İEF, 10 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 13 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve Fuar etkinlikleri 16.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek.