96 göçmenin yakalandığı operasyonda 2 organizatör tutuklandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Datça ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 17 Haziran Cuma günü saat 21.00 sıralarında yapılan operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 96 kaçak göçmen ile Kırgızistan uyruklu iki organizatör şüphelisi Z.K.(55) ve N.O.R.(48) suçüstü yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.
Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali uyruklu 96 kaçak göçmenin, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasından sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.
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