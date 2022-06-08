İçişleri Bakanlığı, ülkesine gönderilen Afgan göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, ocak ayından itibaren ülkesine gönderilen Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin sayısını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 10:42
İçişleri Bakanlığı, ülkesine gönderilen Afgan göçmen sayısını açıkladı
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Türkiye'de bulunan mülteciler hakkında tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı tarafından Afganistan uyruklu göçmenler hakkında açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Ocak ayından itibaren 11 bin 646'sı 66 charter seferiyle, 6 bin 610'u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi" denildi.


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