İçişleri Bakanlığı, ülkesine gönderilen Afgan göçmen sayısını açıkladı

08 Haziran 2022 Çarşamba, 10:42

Türkiye'de bulunan mülteciler hakkında tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı tarafından Afganistan uyruklu göçmenler hakkında açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Ocak ayından itibaren 11 bin 646'sı 66 charter seferiyle, 6 bin 610'u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi" denildi.