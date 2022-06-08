İçişleri Bakanlığı, ülkesine gönderilen Afgan göçmen sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, ocak ayından itibaren ülkesine gönderilen Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin sayısını açıkladı.
Türkiye'de bulunan mülteciler hakkında tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı tarafından Afganistan uyruklu göçmenler hakkında açıklama yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Ocak ayından itibaren 11 bin 646'sı 66 charter seferiyle, 6 bin 610'u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi" denildi.
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