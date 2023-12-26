977 gram esrarla yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 977 gram esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadeke Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, İ.E. ve V.Ç. isimli şahısların üzerinden 977 gram tız esrar maddesi ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 şahıs da, Emniyet'teki işlemlerinin ardından, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
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