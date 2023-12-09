Yer Tekirdağ... Manavdan kilolarca esrar çıktı: 2 gözaltı!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin bir manava düzenlediği operasyonda 15 kilo esrar ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 18:58
Yer Tekirdağ... Manavdan kilolarca esrar çıktı: 2 gözaltı!
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Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi Omurtak Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir manavda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bir süre bölgede takip sonucu hazırlık yapan narkotik timleri, operasyon için harekete geçti.

Manava düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği Larissa, manavdaki arka bölmede bulunan boş meyve kasalarının olduğu alana yoğun tepki göstermesi üzerine o bölgede arama yapıldı.

2 GÖZALTI

Aramalarda binlerce kasanın altına gizlenmiş karton kutu içerisinde 15 kilo satışa hazır esrar bulunurken, operasyonda H.D. ve Ş.İ. gözaltına alındı. 


tekirdağ Manav esrar

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