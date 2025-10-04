99 yıllık Medeni Kanun hedefte: 'Bizi geriye götürüyorlar'

Atatürk Devrimlerinin hukuk alanındaki en önemli atılımlarından olan ve 17 Şubat 1926’da İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen Türk Medeni Kanunu 4 Ekim 1926’da yürürlüğe girdi. Üzerinden 99 yıl geçerken siyasi iktidar tarafından son dönemde kadınların kazanılmış hakları hedef alınıyor.

Son olarak Diyanet İşleri Başkanlığı geçen ay yayınladığı cuma hutbesinde kadınların Medeni Kanun’da yer alan eşit miras hakkını hedef aldı.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Aydeniz Alisbah Tuskan, Türk Medeni Kanunu’nda kadın erkek eşitliğinin esas alındığını belirtti. Tuskan, “O zaman parlamentoda kadın olmamasına rağmen tüm erkekler, büyük Atatürk ve arkadaşları eşitlikçi anlayışla bu konuyu gündeme getirmişler. Mahmut Esat Bozkurt’un önsözünü yazdığı Türk Medeni Kanunu düzenlenmesinde “Dini kurallar değişmez kurallardır. Bu nedenle hukukta bu kuralların değişebilir olması söz konusudur. Bu nedenle biz bu Medeni Kanunu kabul ediyoruz’ ifadeleri yer alıyor. Çünkü toplumun bir kısmını ileriye götürüp bir kısmını geride bırakmak mümkün değildir” dedi.

‘ZORLAŞTIRIYORLAR’

İktidarın Medeni Kanun’u hedef almasını eleştiren Tuskan, “102’nci yılda biz geriye giden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu da bizi idare edenler tarafından yapılıyor. Bunu din aracılığıyla yapıyorlar” dedi. Eski devlet bakanı Önay Alpago ise “Medeni Kanun, Türk kadınları için bir anayasa hükmünde. Ancak son zamanlarda bu eşitliğe inanmayan ve kadını ikinci sınıf gören bir siyasi anlayış sonrasında Medeni Kanun değiştirilmekte ya da değiştirilmek istenmekte. Başta nafaka, boşanmanın kolaylaştırılması, aile konutu, çocukların velayeti ve benzer konular olmak üzere yapılan her düzenleme kadınlar aleyhine, kadınların ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmek bir yana daha da zorlaştırmak üzerine kuruludur” diye konuştu.

Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu da “Kanun, dine dayalı hukuk sistemini ortadan kaldırarak laik hukuk sistemini kurmayı amaçlamış, yurttaşların din ve inanç ayrımı olmaksızın aynı kurallar çerçevesinde eşitliğini güvence altına almıştır. Bugün ise yok sayılmasına yönelik söylemlerle karşı karşıyayız. Kadını yanlızca anne rolüyle sınırlayan, birey olarak görmeyen yaklaşımlar var” dedi.