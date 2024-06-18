9'uncu kattan düşen 7 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Yayınlanma: 18.06.2024 - 12:15

Güncelleme: 18.06.2024 - 12:15

Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde ailesiyle birlikte 14 katlı binanın 9’uncu katında oturan anneannesini ziyarete giden Hamza Y., dairenin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ekiplerin müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Hamza Y., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hamza Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.