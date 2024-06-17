Kayseri'de 9. kattan düşen çocuk yaralandı

Kayseri'de 9. kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 17.06.2024 - 17:32
Kayseri'de 9. kattan düşen çocuk yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesini ziyarete giden 7 yaşındaki H.B, 9. kattaki evin salon penceresinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan H.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


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