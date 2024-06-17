Kayseri'de 9. kattan düşen çocuk yaralandı
Kayseri'de 9. kattan düşen 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesini ziyarete giden 7 yaşındaki H.B, 9. kattaki evin salon penceresinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan H.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin emeklinin maaşı kesildi
- Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
- AVM'de 'komando' gösterisine tepki yağdı
- Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- Kıyafet krizi sonrası yeni skandallar
- Türkiye’nin dev süt markalarından biriydi...
- SBK'den polise telefon
- Özel'in sorusuna yanıtı gündem oldu
- 'Peygambere hakaretten' Diamond Tema hakkında soruşturma
- Bakan Koca 'ilk gün' tablosunu açıkladı