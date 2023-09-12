A Haber de işin içinde... İstanbul'un metrolarında sabotaj anbean kamerada!

Yayınlanma: 12.09.2023 - 16:18

Güncelleme: 12.09.2023 - 16:21

Yerel seçimler yaklaştıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iktidara yakın medyanın hedef tahtasında olmaya devam ediyor.

Özellikle son aylarda metro merdivenlerinin ve yürüyen merdivenlerin İstanbul'da 'sürekli' olarak bozulduğu yönündeki iddialar yandaş basın tarafından sıkça dile getiriliyor. Söz konusu haberlerde İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hedef alınıyor.

İBB SABOTAJ ANLARINI PAYLAŞTI

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi X hesabı, metro merdivenlerinin nasıl bilerek durdurulduğunu paylaştı.

O anlarda yandaş A Haber'in de söz konusu sabotajın içinde yer alması dikkat çekti.

İstanbul'un metrolarında sabotaj, kumpas ve yalan haber nasıl yapılıyor, izleyin. pic.twitter.com/iQhiFeu2ld — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) September 12, 2023

İMAMOĞLU 'YASAL SÜREÇ BAŞLATTIK' DEMİŞTİ

Metrolardaki sabotaj görüntüleri hakkında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde yaptığı açıklamada yasal işlem yürüttüklerini belirtmişti.

İmamoğlu, "Bazen böyle oynayan insanlar oluyor merdivenlerimize, şuna buna müdahale eden... Bu çocuksu işlere… Çocuksu demeyelim, çocuklara da hakaret etmiş oluruz. Çocuklar da yapmaz böyle şeyleri. Bu tür uygulamaları yapan insanlarla ilgili yasal işlemlerimizi yürütüyoruz. Tüm bu yatırımlar, milletin yatırımları. İstanbulluya ait ve çok önemli. Büyük paralar harcanıyor" diye konuşmuştu.