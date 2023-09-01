Yandaş basının 'arıza' provokasyonu fos çıktı: İstanbul'da metro merdivenlerine sabotaj kamerada!
İstanbul'da metro merdivenlerinin sürekli bozuk olduğu yönündeki iddialar yandaş basın tarafından özellikle son aylarda sıkça dile getiriliyordu. Dün Gayrettepe M2 metro hattında kameralara kaydedilen görüntüler yaşanan arızanın sabotaj olduğunu ortaya koydu. Yaşanan bu olay, köpek Boji'ye yapılan 'kaka' kumpasını da hatırlattı.
Yerel seçimler yaklaştıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iktidara yakın medyanın hedef tahtasında olmaya devam ediyor.
Özellikle son aylarda metro merdivenlerinin ve yürüyen merdivenlerin İstanbul'da 'sürekli' olarak bozulduğu yönündeki iddialar yandaş basın tarafından sıkça dile getiriliyordu. Söz konusu haberlerde İBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hedef alınıyordu.
SABOTAJ ORTAYA ÇIKTI
Son olarak önceki gün Gayrettepe M2 metro hattında kameralara kaydedilen görüntüler yaşanan arızanın sabotaj olduğunu ortaya koydu.
İBB'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Metronun yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj yapan kişiler kameraya yakalandı. Bugün saat 16:10’da Gayrettepe’de M2 metro hattında güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri yayınlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Görüntülerde yürüyen iki kişinin merdivenleri kasıtlı olarak bozduğu görülüyor. Sabotajın güvenlik kameralarına yansımaları 'İBB Haber' hesabından paylaşıldı.
İşte o anlar...
?? SON DAKİKA— İBB Haber (@ibbhabercomtr) August 31, 2023
Metronun yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj yapan kişiler kameraya yakalandı.
Bugün saat 16:10’da Gayrettepe’de M2 metro hattında güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri yayınlıyoruz. pic.twitter.com/gUuUrgJt0D
BOJİ'YE 'KAKA' KUMPASI
İki yıl önce, toplu taşımayla İstanbul'un dört bir yanını dolaşan, kendi kartı bile olan Boji hakkında sosyal medyada tramvaya kaka yaptığı iddiası ortaya atılmıştı.
Boji için açılan Twitter hesabından "Bugün tüm gün kulübedeydim, İstanbul'u gezmedim bile. Tramvayı kirletip suçu bana atmışsın, kötüsün" diye bir yanıtla iddialar yalanlanmıştı.
Dönemin İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından paylaşılan videoda "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin" denilerek, kakayı bir yolcunun bıraktığını gösteren görüntüler paylaşılmıştı.
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