A haber muhabiri Lamia Ayhan TRT'de haber müdürü oldu

04 Kasım 2021 Perşembe, 16:11

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kısa bir süre önce yapısında değişikliğe gidilen kamu kurumu Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’na (TRT) A Haber’den transfer yapıldı.

A Haber’de cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak görev yapan Lamia Ayhan, TRT Haber’e transfer oldu. BirGün'ün aktardığına göre; Ayhan, kanalda ‘Haber Müdürü’ sıfatıyla görev yapacak. Ayhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6. Anadolu Medya Ödülleri'nde 'en iyi muhabir' seçişmişti.

TRT’de geçtiğimiz aylarda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. Ahmet Albayrak, Genel Müdürlüğe de Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atanmıştı.

Kanalın Yönetim Kurulu üye sayısı da 7’den 9’a çıkarılmış, Hilal Kaplan gibi hükümet yandaşı isimler de yönetime alınmıştı.

Kaplan’ın dışında yönetim kuruluna, Atakan Yılmaz, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin ve Veysel Kurt dahil edilmişti.

"ALTUN, 'PATRON BENİM' DİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, TRT’ye atamaların liyakat ilkesine uymadığını belirterek, “AKP içerisindeki çeşitli kanatların kavgasının sonucu olarak, bu atamalar gerçekleştirilmiştir. Kadro oluşturmuş artık devletin resmi yayın organlarında ‘patron benim’ diyor Fahrettin Altun” demişti.