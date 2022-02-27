A Haber, Ukrayna'da mahsur kalan öğrenciyi “Türk kızı ağlamaz” diyerek yayından aldı
A Haber yayınında, "Hala tahliye bekleyen 800 öğrenci var" diyerek yardım isteyen genç kız yayından alındı.
Rusya'nın, Ukrayna işgali sonucunda ülkede çok sayıda Türk vatandaşı ve öğrenci mahsur kaldı. Harkov'dan canlı bağlandığı A Haber yayınında, "Hala tahliye bekleyen 800 öğrenci var" diyerek yardım isteyen genç kız yayından alındı.
Harkov'da mahsur kalan Türk öğrencilerden Duygu Birgül, kaldığı sığınaktan A Haber canlı yayınına bağlanarak neler yaşandığını anlattı.
"Buradan sadece 50 öğrenci tahliye edildi, 800 kişi daha var. Durumumuz çok acil. Yarım saat sonra belki bu konuşmayı bile yapamayacağım" diyerek yardım isteyen Duygu Birgül konuşmasını sürdürdüğü sırada sunucu Gökhan Kurt araya girdi.
"TÜRK KIZI AĞLAMAZ"
Gökhan Kurt, Birgül'ün konuşmasının bölerek "Devletimiz bu noktada sizlerin yardımınıza ulaşacak. Bugün de tahliyeler tüm hızıyla devam etti" dedi. Ardından programın konuğu Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Birgül'e "Gerekirse gelir ben alırım seni merak etme. Türk kızı ağlamaz" diye konuştu.
Ardından genç kız yayından alındı.
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