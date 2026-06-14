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A Milli Takım'a bir marş daha: 'Ayyıldız'

A Milli Takım'a bir marş daha: 'Ayyıldız'

14.06.2026 19:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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A Milli Takım'a bir marş daha: 'Ayyıldız'

ARK Grubu ve Alaz Harmonia korosu, A Milli Takımı’na Dünya Kupası mücadelesinde destek olmak için 'Ayyıldız' isimli bir marşı yayınladı.
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A Milli Takımı Dünya Kupası’nda mücadelesini sürdürüyor.

Efekan Kaya ve Orkan Sancarbarlaz tarafından kurulan pop-rock grubu ARK ile Şef Aykut Oğuzcan Kılıç yönetiminde Anadolu ezgilerini çok sesli yorumlayan Alaz Harmonia Korosu da Milli Takım’a destek olmak için güçlerini birleştirdi.

Sözü ve bestesi Orkan Sancarbarlaz’a ait olan “Ayyıldız” marşı, Youtube’da yayımlandı. 

ARK Grubu’nun kurucularından Orkan Sancarbarlaz, marşla ilgili olarak, “Dünya Kupası’na duyduğumuz hasretle içimizde tutamadığımız bu coşkuyu notalara döktük. Biliyoruz ki ne olursa olsun bu bir oyun; kazanırız, kaybederiz, esas olan rengimizdir. Milli Takımımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

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